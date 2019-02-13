Федерация водного поло России аннулировала результат матча между "Синтезом" и "Спартаком"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Спортивно-техническая комиссия Федерации водного поло России (ФВПР) аннулировала результат матча 11-го тура чемпионата России между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком", каждый клуб наказан техническим поражением со счетом 0:5. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФВПР.

Инцидент произошел 10 февраля в Казани в бассейне "Оргсинтез" в матче между командами "Синтез" и "Спартак". За 4 минуты 7 секунд до конца игры при счете 9:6 в пользу "Спартака" поединок был остановлен из-за массовой драки у ворот волгоградского клуба. Арбитры приняли решение не возобновлять встречу.

"Результат матча аннулирован, обоим клубам засчитано техническое поражение со счетом 0:5. Оба клуба оштрафованы в размере 300 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По шесть игроков каждой из команд наказаны штрафами и дисквалификациями. Ватерполист "Спартака" Михаил Рудай и Артем Одинцов из "Синтеза" оштрафованы на 10 тыс. рублей и дисквалифицированы на три матча, еще два игрока "Синтеза" Лев Магомаев и Алексей Рыжов-Аленичев также оштрафованы и дисквалифицированы на две игры.

Ватерполисты "Спартака" Павел Халтурин и Василий Еськов оштрафованы на 10 тыс. рублей и дисквалифицированы на три матча, кроме того, они получили условную дисквалификацию до конца сезона. Еще по три игрока "Спартака" и "Синтеза" условно дисквалифицированы до конца сезона.