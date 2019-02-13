Порядка 600 спортивных клубов будет создано на промпредприятиях до 2022 года

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Около 600 физкультурно-спортивных клубов будут созданы на промышленных предприятиях до 2022 года. Об этом сообщил президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев.

"Мы обязаны по программе "Спорт - норма жизни", в которую мы с этого года активно включились, создать на предприятиях промышленности до 2022 года 600 физкультурно-спортивных клубов, которые будут заниматься систематических вовлечением сотрудников и членов их семей в занятия физкультурой и спортом", - сказал Галаев после панельной сессии "Спорт для всех: как реализовать поставленную цель" в рамках Российского инвестиционного форума.

Он уточнил, что на предприятиях, в том числе, должны появиться физкультурные организаторы, которые будут направлять сотрудников. Галаев отметил, что такая практика существует на крупных предприятиях, но ее необходимо распространять. Там, где нет возможности создать клуб, можно сделать спортивный уголок с тренажерами, которыми люди смогут пользоваться в течение рабочего дня.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.