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Сборные по футболу

Главный тренер сборной Финляндии по футболу заявил, что Еременко готов вернуться в команду

Сейчас полузащитник выступает за "Ростов"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Финский футболист Роман Еременко, выступающий за российский клуб "Ростов", готов к возвращению в национальную сборную. Об этом сообщил главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва, его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Финляндии.

В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в которой были обнаружены следы кокаина. В августе 2018 года срок дисквалификации истек.

В августе 2018 года Еременко подписал контракт с московским "Спартаком". В течение осенней части сезона полузащитник появился на поле четыре раза, не отметившись результативными действиями. В январе 2019 года о подписании контракта с Еременко объявил "Ростов".

"Мы разговаривали полтора часа. Он сообщил, что готов вернуться в сборную, если получит приглашение", - сказал Канерва.

Он добавил, что для попадания в состав сборной 31-летний Еременко должен много играть за клуб. "Он понимает, что необходимо демонстрировать игру соответствующего уровня, - сказал Канерва. - Все игроки находятся в одинаковых условиях".

До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал в составе российского ЦСКА, за который провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский "Яро", итальянские клубы "Удинезе" и "Сиена", киевское "Динамо" и казанский "Рубин".

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