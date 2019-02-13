Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть "Ак Барс" в матче КХЛ

ТАСС, 13 февраля. ЦСКА победил казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (3-я и 16-я минуты) и Михаил Григоренко (4). У проигравших отличились Антон Ландер (18) и Александр Свитов (55). Капризов повторил рекорд Алексея Терещенко по победным шайбам за один регулярный чемпионат (11).

ЦСКА одержал 49-ю победу (40 - в основное время, 9 - в овертайме или по буллитам) в регулярном чемпионате КХЛ и повторил рекорд лиги и свой собственный, установленный в сезоне-2014/15. Армейцы обыграли "Ак Барс" во всех четырех встречах текущего сезона. Матч стал последним выездным для армейцев в регулярном чемпионате, ранее ЦСКА и "Ак Барс" гарантировали себе участие в плей-офф.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 58 матчах. "Ак Барс" идет пятым на Востоке, имея 77 очков после 58 игр. В следующем матче ЦСКА сыграет дома с братиславским "Слованом" 15 февраля, в тот же день "Ак Барс" в Екатеринбурге встретится с местным "Автомобилистом".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" обыграл дома подмосковный "Витязь" (4:1), череповецкая "Северсталь" на выезде одержала победу над челябинским "Трактором" (2:1 Б).