Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Волков (25-я минута), Семен Панкратов (27), Вадим Шипачев (35, 59) и Микс Индрашис (44). У проигравших отличились Сами Лепистё (24), Никлас Енсен (52) и Джон Норман (58). На 40-й минуте встречи нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий был удален до конца матча за неприличный жест. Форвард "Динамо" Панкратов забросил первую шайбу в матчах КХЛ, 20-летний хоккеист провел 27-ю игру за клуб, ранее на его счету было две результативные передачи.

Форвард "Динамо" Вадим Шипачев провел 525-й матч и набрал 582-е (192 шайбы + 390 результативных передач) очко в КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф). В рейтинге бомбардиров лиги за всю историю Шипачев поднялся на третье место. Хоккеист обогнал Александра Радулова, имеющего 581 (193+388) очко. Лидирует Сергей Мозякин, в его активе 845 (386+459) очков, на втором месте Данис Зарипов - 616 (266+350) очков.

"Динамо" одержало вторую победу подряд, а также 11-ю подряд в матчах с "Йокеритом". В этом сезоне москвичи победили "Йокерит" во всех четырех встречах. "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 58 играх. "Йокерит" идет на Западе четвертым, имея 76 очков после 58 игр.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с ХК "Сочи" 15 февраля, в тот же день "Йокерит" сыграет на выезде с санкт-петербургским СКА. В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" дома проиграл нижегородскому "Торпедо" (2:3 ОТ).