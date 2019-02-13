Уланов: хоккеистов "Спартака" подкосил ряд удалений в матче КХЛ против СКА

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ряд нарушений правил негативно повлиял на игру хоккеистов "Спартака" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против санкт- петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал тренер красно-белых Игорь Уланов.

"Спартак" уступил СКА со счетом 0:2, первый гол красно-белые пропустили, играя в меньшинстве. "Начало игры мы проспали, но потом игра выровнялась, однако удаления подкосили нас. Ребята неплохо сыграли в меньшинстве - выстояли в первом удалении, во втором минуту не дотерпели, ребята вышли, бились. Мы недовольны счетом, но ребята подошли к этой игре серьезно", - сказал Уланов.

Главный тренер СКА Илья Воробьев похвалил своих хоккеистов за командную игру. "Жаль, что пятиминутное большинство нам не удалось [реализовать]. Рад за Мишу Мальцева, который, наконец, забил свой первый гол в КХЛ", - отметил он.

Воробьев отказался говорить, когда восстановятся травмированные Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев и Александр Дергачев. "Дергачев должен был сегодня выйти на лед, у остальных есть сроки восстановления, врачи работают. Согласен, что есть череда невезения с нашими игроками, которые травмируются в неординарных ситуациях", - подчеркнул он.

В следующем матче СКА сыграет дома с хельсинкским "Йокеритом" 15 февраля, "Спартак" на выезде встретится с "Йокеритом" 18 февраля.