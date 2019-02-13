Уланов: "Спартак", вероятнее всего, сыграет домашние матчи плей-офф КХЛ на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака", скорее всего, сыграют домашние матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на МСК "ЦСКА-Арене", которая находится на территории СРК "Парк легенд". Об этом журналистам сообщил тренер красно-белых Игорь Уланов.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила ТАСС, что решение о том, где домашние матчи в плей-офф проведет "Спартак", будет принято непосредственно перед стартом Кубка Гагарина. В качестве вариантов рассматриваются "ЦСКА-Арена" и МСК "Лужники".

"На 90 процентов мы сыграем в "Парке легенд", - сказал Уланов.

"ЦСКА-Арена" является домашним дворцом "Спартака", а с нынешнего сезона также домашней ареной для столичных армейцев.