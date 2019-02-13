Игроки СКА в раздевалке признали Мальцева лучшим хоккеистом в матче со "Спартаком"

"Мальцева поздравили сейчас с первой шайбой в КХЛ, но после его гола не выдохнули, "Спартак", такая команда, которая при счете 2:0 может отыграться, - сказал Рукавишников. - "Спартак" очень хорошо оборонялся в первом периоде, мы не реализовали пять минут, они разобрали игру, но мы додавили, поудачливее были, забили - нам оставалось только удержать, отстоять в обороне и довести до победы. Каждая игра по-своему складывается, в плей-офф будет все совсем по-другому, сейчас уже полным ходом идет подготовка, поэтому на результат предыдущих матчей смотреть не стоит. Это уже финишная прямая, все нюансы нужно подметать за собой и готовиться к плей-офф.

Мальцев отметил, что в моменте с заброшенной шайбой планировал отдать пас. "У каждого клуба своя фишка, у нас лучшему игроку матча вручается шапка, армейская пилотка - все поддержали, похлопали. В прошлом сезоне долго ждал гола, а сейчас уже свыкся со своими нулями, поэтому автоматически получилось. Я так обычно в пас играю, хотел пас отдать, вижу - не прошел, а бросать так я не очень умею, поэтому обыграл вратаря", - сказал Мальцев.

Хоккеист сказал, что вызовы в олимпийскую сборную помогли забросить шайбу. "Это на самом деле помогло, там уровень повыше, я больше в ВХЛ [Высшей хоккейной лиге] играл, поэтому там я больше мастерства набирался, здесь уже полегче. На бумаге было смешно, что я в ВХЛ играю, но я вроде так не стеснялся и чувствовал, что я могу быть на их уровне и играл в свою игру, последние игры будут дома - надо порадовать болельщиков, но с "Йокеритом" будет сложно, как я помню, мне очень сложно даются с ними игры, они очень быстро бегают, но мы будем готовится", - добавил Мальцев.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 58 играх. В следующем матче СКА сыграет дома с хельсинкским "Йокеритом" 15 февраля.