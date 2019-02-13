"Краснодар" и "Байер" проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. "Краснодар" сыграет в четверг дома с немецким "Байером" в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "Краснодар", вмещающем более 35 тыс. зрителей, начало - 20:55 мск.

"Краснодар" вышел в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира, заняв второе место с 12 очками в группе J, где также выступали испанская "Севилья" (12), бельгийский "Стандарт" (10) и турецкий "Акхисар" (1). В чемпионате России подопечные Мурада Мусаева перед уходом на зимний перерыв занимали второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка и отставая от лидирующего "Зенита" на один пункт.

В текущее трансферное окно клуб расстался с целым рядом футболистов. Команду покинули полузащитники Торнике Окриашвили (расторжение контракта), Анатолий Катрич (расторжение контракта), Кристиан Куэва ("Сантос"), Михайло Ристич ("Монпелье"). В аренду отправились защитники Роман Шишкин ("Крылья Советов) и Стефан Страндберг ("Урал"), а права на нападающего Николай Комличенко выкупила чешская "Млада Болеслав".

Усилился же "Краснодар" двумя футболистами. Состав клуба пополнили полузащитник АИКа Кристоффер Олссон и его коллега по амплуа Олег Ланин, вернувшийся после аренды в "Крыльях Советов".

Мотивированный "Краснодар"

Матч против "Байера" станет для "Краснодара" первой официальной встречей в 2019 году. После выхода из отпуска команда, в отличие от еще одного участника Лиги Европы "Зенита", не выступала на товарищеском турнире в Катаре, однако успела сыграть шесть матчей в рамках двух учебно- тренировочных сборов. "Краснодар" уступил швейцарскому "Базелю" со счетом 0:2, сыграл вничью с китайским "Бэйцзин Жэньхэ" (1:1), а также одержал победы над сборной Китая U25 (2:0), московским "Локомотивом" (1:0), шведским "Мальмё" (2:0) и американским "Нью-Инглэнд Революшн" (2:0).

На пресс-конференции главный тренер российского клуба отметил, что команда хорошо подготовилась к предстоящей встрече. "Мы сделали все от нас зависящее, чтобы подготовиться к завтрашнему матчу против "Байера". Втягивающих сборов не было - сделали много игровых упражнений и работы с мячом. "Байер" использует высокий прессинг, они очень агрессивны, поэтому важно не ошибаться в центре поля и у своих ворот", - сказал Мусаев.

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отметил, что ждет сложной игры против немецкой команды. "Нам надо хорошо подготовиться. Мы уже показали в этом сезоне, что можем выиграть у любого соперника. Надеюсь, в матче с "Байером" сможем выйти из-под прессинга и создать моменты", - сказал он.

Фаворита в матче не будет

Бундеслига (высший дивизион чемпионата Германии - прим. ТАСС) не имеет столь долгой зимней паузы, а потому в 2019 году "Байер" провел уже пять матчей. Команда потерпела поражения от мёнхенгладбахской "Боруссии" (0:1) и "Хайденхайма" (1:2), одержав три победы - над "Вольфсбургом" (3:0), мюнхенской "Баварией" (3:1) и "Майнцем" (5:1).

Комментируя прогресс футболистов, главный тренер Петер Бош отметил, что основной задачей в матче с "Краснодаром" будет придерживаться атакующего стиля. "Мы неплохо играли в атакующий футбол в последних встречах, у нас очень хорошее владение мячом, хотим точно так же действовать и в завтрашнем матче. Можно ли нас назвать фаворитами этой встречи из-за того, что у соперника не было официальных игр? Это все красивые слова для журналистов и фанатов, голы за это мы не получим", - сказал Бош на пресс-конференции.

Нападающий немецкого клуба Кевин Фолланд подчеркнул, что он и его партнеры по команде ставят задачу по выходу в финал Лиги Европы. "Для всех нас огромной мечтой является выход в финал турнира, но мы понимаем, что это долгий и сложный путь. В последних матчах мы показывали неплохой футбол и в завтрашней встрече попробуем придерживаться нашего стиля", - сказал футболист.

Ответный матч между соперниками состоится 21 февраля в Леверкузене.