Российские хоккеисты сыграют с финнами в матче за третье место на Юношеском фестивале

ТАСС, 14 февраля. Сборная России по хоккею сыграет с командой Финляндии в матче за третье место на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования проходят в Сараеве.

Это стало известно после того, как сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 и вышла на первое место в группе B, в которой выступала российская команда.

Ранее сборная России уступила чехам (1:2) и разгромила команду Швейцарии (7:1), россияне заняли второе место с тремя очками в активе. Чехи стали первыми со стопроцентным результатом (две победы). Швейцарцы потерпели два поражения и заняли третье место.

В параллельной группе первое место заняла команда Белоруссии (4 очка), которая сыграет с чехами в финале хоккейного турнира. Вторыми стали финны (3), которые встретятся с россиянами в матче за бронзу. Занявшая последнее место в группе A команда Словакии (2) сыграет со швейцарцами в матче за пятое место.

Матчи за пятое место и за бронзовые награды состоятся 14 февраля. Финал хоккейного турнира пройдет 15 февраля. Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.