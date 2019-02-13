Осипов: хоккеистам "Спартака" рано думать о соперниках в плей-офф КХЛ

В среду "Спартак" на своей площадке проиграл СКА из Санкт-Петербурга со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. "Спартак" занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка после 59 игр. Ранее красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Игрокам московского хоккейного клуба "Спартак" рано думать о возможных соперниках по плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), осталось провести еще три игры регулярного чемпионата. Такое мнение журналистам высказал защитник "Спартака" Александр Осипов.

"Без разницы, с кем играть в плей-офф, как будет все известно, то будем смотреть. Еще три игры регулярного сезона, о плей-офф еще рано думать. Сейчас главная задача - отдохнуть, набраться сил и идти дальше", - добавил Осипов.

"Хорошая игра была по накалу, конечно, длительные удаления, которые были по пять и четыре минуты, "убивают", много сил отдаешь, - сказал Осипов. - Немножко не достояли, но я думаю, что играли хорошо, но раз проиграли, то значит, что соперник был сильнее".

В следующем матче "Спартак" сыграет на выезде с "Йокеритом" 18 февраля.

"Спартак" опасен в контратаках"

По словам нападающего СКА Виктора Тихонова, игроки "Спартака" опасно выглядели в контратаках в матче против СКА.

"По сегодняшнему матчу было видно, что это была непростая игра - были опасные атаки в обе стороны, - сказал Тихонов. - Мне кажется, они нас даже перебросали в первом периоде, ну или это у нас было бросков мало. Но все равно команда опасная, они в контратаке быстрые, мастеровитые, но у нас вратарь очень здорово сегодня сыграл, а Михаил Мальцев очень важный второй гол забил".

Во время паузы хоккеисты СКА провели необычную тренировку вместе с бойцами смешанных единоборств. "Пресс-атташе позвонил, предложил позаниматься с ребятами из ММА, а так как я уже давно интересуюсь этим, мне, конечно, понравилась идея, был такой совместный мастер-класс на льду и в зале. Это мой первый опыт с бойцом ММА, он научил паре приемов, это немного отличается от хоккея, у нас смены скоростные, по тридцать-сорок секунд, а там надо пять минут выдержать, стойки, борьба. Моя жена сейчас занимается боксом для себя, мы дома проводим спарринги", - рассказал Тихонов.