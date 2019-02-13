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Лига чемпионов
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Футболисты "Тоттенхэма" разгромили "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля
Описание
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 14 февраля. Футболисты английского "Тоттенхэма" со счетом 3:0 разгромили немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Мячи в составе хозяев забили Сон Хын Мин (47-я минута), Ян Вертонген (83) и Фернандо Льоренте (86). Сон Хын Мин забил свой девятый гол в 11 матчах против "Боруссии" за карьеру.

Перед началом игры была объявлена минута молчания, посвященная памяти аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Ответный матч между "Тоттенхэмом" и "Боруссией" состоится 5 марта в Дортмунде.

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