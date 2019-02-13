"Спартак" уступил СКА в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе МСК "ЦСКА-Арена". Болельщики начали заполнять фойе стадиона за час до матча, проводя время в ожидании игры за традиционными развлечениями, организованными московским клубом - играли в настольный хоккей и приставки, рисовали плакаты, фотографировались в красно-белой форме в специальных фотозонах, а дети играли с аниматорами. Всего на матче присутствовал 10 581 зритель. Символическое вбрасывание перед началом встречи произвел заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, выступавший за "Спартак" с 1969 по 1985 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР (1976), 5-кратным серебряным и 4-кратным бронзовым призером, а также обладателем Кубка СССР. Для "Спартака" это поражение стало вторым подряд, а СКА одержал вторую кряду победу. В этом сезоне красно-белые проиграли СКА во всех четырех матчах. На протяжении семи сезонов "Спартак" не может обыграть петербургский клуб на своей площадке, последний раз спартаковцы побеждали дома 30 ноября 2012 года (6:1).

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В первом периоде соперники обменялись осторожными атаками, но открыть счет обеим командам так и не удалось. На 13-й минуте встречи форвард "Спартака" Илья Талалуев получил пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой. Нападающий санкт-петербургского клуба Ярно Коскиранта сумел распечатать ворота "Спартака" на 35-й минуте, когда красно-белые играли в меньшинстве. "Начало игры мы проспали, но потом игра выровнялась, однако удаления подкосили нас. Ребята неплохо сыграли в меньшинстве - выстояли в первом удалении, во втором минуту не дотерпели, ребята вышли, бились. Мы недовольны счетом, но подошли к этой игре серьезно", - сказал главный тренер "Спартака" Игорь Уланов. На 43-й минуте нападающий Михаил Мальцев удвоил преимущество СКА, которое сохранилось до конца матча, для 22-летнего Мальцева эта шайба стала первой в КХЛ, хоккеисты петербургского клуба признали его лучшем игроком матча. "У каждого клуба своя фишка, у нас лучшему игроку матча вручается шапка, армейская пилотка - все поддержали, похлопали. В прошлом сезоне долго ждал гола, а сейчас уже свыкся со своими нулями, поэтому автоматически получилось. Я так обычно в пас играю, хотел пас отдать, вижу - не прошел, а бросать так я не очень умею, поэтому обыграл вратаря", - сказал Мальцев. 12 домашних периодов "Спартака" без голов СКА "Спартак" на своем льду не может забить СКА уже в течение четырех встреч. "Да, долго не можем забить СКА дома. Не знаю, как сказать, может быть - тень обстоятельств, то, что в Питере мы обыгрывали их, а здесь не можем", - сказал после матча защитник московского клуба Александр Осипов.