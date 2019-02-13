"Спартак" уступил СКА в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе МСК "ЦСКА-Арена".
Болельщики начали заполнять фойе стадиона за час до матча, проводя время в ожидании игры за традиционными развлечениями, организованными московским клубом - играли в настольный хоккей и приставки, рисовали плакаты, фотографировались в красно-белой форме в специальных фотозонах, а дети играли с аниматорами. Всего на матче присутствовал 10 581 зритель. Символическое вбрасывание перед началом встречи произвел заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, выступавший за "Спартак" с 1969 по 1985 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР (1976), 5-кратным серебряным и 4-кратным бронзовым призером, а также обладателем Кубка СССР.
Для "Спартака" это поражение стало вторым подряд, а СКА одержал вторую кряду победу. В этом сезоне красно-белые проиграли СКА во всех четырех матчах. На протяжении семи сезонов "Спартак" не может обыграть петербургский клуб на своей площадке, последний раз спартаковцы побеждали дома 30 ноября 2012 года (6:1).
В первом периоде соперники обменялись осторожными атаками, но открыть счет обеим командам так и не удалось. На 13-й минуте встречи форвард "Спартака" Илья Талалуев получил пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой. Нападающий санкт-петербургского клуба Ярно Коскиранта сумел распечатать ворота "Спартака" на 35-й минуте, когда красно-белые играли в меньшинстве.
"Начало игры мы проспали, но потом игра выровнялась, однако удаления подкосили нас. Ребята неплохо сыграли в меньшинстве - выстояли в первом удалении, во втором минуту не дотерпели, ребята вышли, бились. Мы недовольны счетом, но подошли к этой игре серьезно", - сказал главный тренер "Спартака" Игорь Уланов.
На 43-й минуте нападающий Михаил Мальцев удвоил преимущество СКА, которое сохранилось до конца матча, для 22-летнего Мальцева эта шайба стала первой в КХЛ, хоккеисты петербургского клуба признали его лучшем игроком матча. "У каждого клуба своя фишка, у нас лучшему игроку матча вручается шапка, армейская пилотка - все поддержали, похлопали. В прошлом сезоне долго ждал гола, а сейчас уже свыкся со своими нулями, поэтому автоматически получилось. Я так обычно в пас играю, хотел пас отдать, вижу - не прошел, а бросать так я не очень умею, поэтому обыграл вратаря", - сказал Мальцев.
12 домашних периодов "Спартака" без голов СКА
"Спартак" на своем льду не может забить СКА уже в течение четырех встреч. "Да, долго не можем забить СКА дома. Не знаю, как сказать, может быть - тень обстоятельств, то, что в Питере мы обыгрывали их, а здесь не можем", - сказал после матча защитник московского клуба Александр Осипов.
По словам нападающего СКА Виктора Тихонова, игроки "Спартака" опасно выглядели в контратаках в матче против СКА. "По сегодняшнему матчу было видно, что это была непростая игра - были опасные атаки в обе стороны, - сказал Тихонов. - Мне кажется, они нас даже перебросали в первом периоде, ну или это у нас было бросков мало. Но все равно команда опасная, они в контратаке быстрые, мастеровитые, но у нас вратарь очень здорово сегодня сыграл, а Михаил Мальцев очень важный второй гол забил".
"Спартак" занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка после 59 игр. Ранее красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф. "Без разницы, с кем играть в плей-офф, как будет все известно, то будем смотреть, еще три игры регулярного сезона, о плей-офф еще рано думать. Сейчас главная задача - отдохнуть, набраться сил и идти дальше", - сказал Осипов.
Открытым остается вопрос о том, где именно "Спартак" будет проводить домашние матчи серии плей-офф. Ранее пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что решение о том, где "Спартак" проведет домашние, будет принято непосредственно перед стартом Кубка Гагарина, в качестве вариантов рассматриваются "ЦСКА-Арена" и МСК "Лужники". "ЦСКА-Арена", которая находится на территории СРК "Парк легенд", является домашним дворцом "Спартака", а с нынешнего сезона также домашней ареной для столичных армейцев. "На 90 процентов мы сыграем в "Парке легенд", - сказал после матча журналистам Уланов.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 58 играх. "Спартак" идет шестым на Западе, имея в активе 64 очка после 59 игр. В следующем матче СКА сыграет дома с хельсинкским "Йокеритом" 15 февраля, "Спартак" сыграет на выезде с "Йокеритом" 18 февраля.