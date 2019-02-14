Футболист "Интера" Икарди не сыграет в матче Лиги Европы против "Рапида"

ТАСС, 14 февраля. Нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди не попал в заявку клуба на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с австрийским "Рапидом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

Ранее 25-летний аргентинец был лишен капитанской повязки, причины такого решения не разглашались. По сообщениям итальянских СМИ, оно могло быть связано с проблемами в переговорах о новом контракте между игроком и руководством. Действующее соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2021 года.

Матч между "Интером" и "Рапидом" пройдет 14 февраля в Вене, начало - 23:00 мск.