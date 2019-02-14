СМИ: IAAF намерена принудить спортсменок с высоким тестостероном искусственно снижать его

ТАСС, 14 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз попытается добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) принятия правил допуска спортсменок с высоким уровнем тестостерона к международным соревнованиям. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

IAAF в апреле 2018 года опубликовала правила по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Для того, чтобы принять участие в состязаниях, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр. Возможное введение правила вынудило олимпийскую чемпионку 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров Кастер Семеню опротестовать его в CAS в июне того же года, после чего IAAF перенесла вступление в силу нового регламента на март 2019 года.

"IAAF не классифицирует ни одного подобного спортсмена как мужчину. Организация принимает их документальный пол без вопросов и разрешает им соревноваться среди женщин. Однако, если у спортсменки уровень тестостерона близок к мужскому, то она получает преимущество в виде увеличения силы мышц, костей и общей производительности организма по сравнению с другими женщинами. Это правило поможет сохранить честную конкуренцию, так как заставит легкоатлеток с повышенным тестостероном нивелировать свое преимущество путем искусственного снижения показателя до установленного уровня", - говорится в сообщении IAAF.

Организация ранее проводила тесты на половую принадлежность Семени, которые показали, что она является женщиной, однако с рождения имеет повышенный уровень тестостерона. Заперт на вступление в силу правил нового регламента со стороны CAS заберет шансы на победу у спортсменок с обычным уровнем этого гормона, считает адвокат IAAF Джонатан Тейлор. "Если CAS предписывает, что юридическое признание в качестве женщины является достаточным для того, чтобы претендовать на участие в женской категории соревнований, то IAAF не сможет требовать от спортсменок снижения уровня гормона. Трансгендерные спортсмены будут доминировать на подиумах, а женщины с нормальным уровнем тестостерона не смогут претендовать на победу", - сказал Тейлор.

Также ранее эксперты ООН раскритиковали новые правила IAAF. "Правила устанавливают негативные стереотипы о том, что женщины в целевой категории не являются женщинами и что они должны быть "исправлены" с помощью ненужного с медицинской точки зрения лечения с негативными последствиями для здоровья. Женщины, которые на соответствуют культурным представлениям о женственности, особенно подвержены риску дискриминации, насилия и криминализации", - говорилось в их письме в адрес ассоциации.

Слушание состоится в Лозанне (Швейцария) на следующей неделе и будет длиться в течение пяти дней.