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Футбол в России

Футболист "Рубина" Навас завершил спортивную карьеру

14 февраля испанцу исполняется 39 лет

ТАСС, 14 февраля. Испанский защитник и капитан казанского футбольного клуба "Рубин" Сесар Навас принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

14 февраля испанцу исполняется 39 лет. "Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба, - отмечается в заявлении клуба. - Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще".

Всего за "Рубин" испанец сыграл 255 матчей, забил 4 мяча. В составе казанской команды он стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010).

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