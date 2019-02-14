Министры спорта Южной Кореи и КНДР обсудят в Швейцарии совместную заявку на проведение ОИ

СЕУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чжон Хван и министр спорта КНДР Ким Иль Гук проведут в пятницу в швейцарской Лозанне переговоры с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщает в четверг южнокорейский Минкульт.

"На встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся совместной заявки Юга и Севера Кореи на проведение летней Олимпиады 2032 года в Сеуле и Пхеньяне", - отмечается в сообщении. Кроме того, будут также затронуты вопросы, касающиеся совместного участия команд двух стран в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Накануне в Швейцарии состоялись подготовительные трехсторонние переговоры на рабочем уровне.

Южная Корея и КНДР имеют опыт выступления объединенных команд, 9 февраля 2018 года делегации сборных КНДР и Республики Корея под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Кореи приняла участие в олимпийском турнире, в итоге заняв восьмое место. Также они накопили значительный опыт совместного участия в международных соревнованиях по отдельным видам спорта, отмечает министерство.