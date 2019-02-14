Жвачкин: долги ФК "Томь" составляют порядка 400 миллионов рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Томь" имеет задолженность на сумму 400 миллионов рублей, которая осталась после вылета команды из премьер-лиги. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил ТАСС губернатор Томской области, президент "Томи" Сергей Жвачкин.

Ранее сообщалось, что в настоящее время у клуба один спонсор - "Газпром нефть", еще одного - "Роснефть" - "Томь" потеряла в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имеет финансовые проблемы.

"Если вы знаете историю, то у футбольного клуба "Томь" накопились долги из-за того, что ушел второй спонсор и идет отвлечение финансов на погашение долга. Еще долгов около 400 миллионов рублей. Когда их погасят, тогда тех денег, что выделяет спонсор, будет достаточно, если мы не поставим задачу выхода в премьер-лигу" - сказал Жвачкин.

В январе 2019 года "Томь" получила от "Газпром нефти" транш в размере 400 млн рублей на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел 186 миллионов рублей долгов по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Погасить всю задолженность 2018 года удалось только в январе 2019 года после получения транша. При этом выплаты долгов не дождались девять игроков "Томи" - из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

"Томь" после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.

Российский инвестиционный форум в Сочи проходит 14-15 февраля. Главная тема инвестфорума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.