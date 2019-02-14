ОКР получит право требовать через суд возврата наград от уличенных в допинге олимпийцев

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский комитет России (ОКР) включил в существующие с 2014 года обязательства члена олимпийской команды России новый пункт, согласно которому все спортсмены будут обязаны вернуть награды, если результаты атлетов, показанные в период, начиная с февраля 2019 года, будут аннулированы. Об этом ТАСС сообщила глава правового управления ОКР Александра Бриллиантова.

Исполком Олимпийского комитета России утвердил в новой редакции положение об Олимпийской команде, существующее с 2014 года. В одно из приложений к этому положению, "Обязательства члена олимпийской команды России", было внесено дополнение. Все спортсмены, подписавшие обязательство, в случае вынесения уполномоченной антидопинговой организацией или иным уполномоченным органом решения о признании совершившими антидопинговые нарушения и применения санкций, в том числе в виде аннулирования результатов спортивного соревнования, обязуются добровольно исполнить указанное решение, а также передать в ОКР медали, дипломы, грамоты, значки участника и иную наградную атрибутику в срок не превышающий 10 дней с момента получения соответствующего требования.

"Обязательства члена олимпийской команды России являются по сути, в соответствии с гражданским кодексом, заключением договора о присоединении, - заметила Бриллиантова. - Требование о возврате медалей - новое и было включено в обязательства решением исполкома. Теперь у нас появится возможность в случае невыполнения этого требования (как невыполнения обязательств по гражданскому правовому договору) обращаться в судебные инстанции и затем реализовывать их решения через исполнительное производство".

Внесение дополнения об обязательном возврате наград, дипломов и грамот было обусловлено отсутствием у ОКР до недавнего времени действенных рычагов воздействия на спортсменов - нарушителей, которые отказываются возвращать медали, на чем настаивает Международный олимпийский комитет.

Последней в декабре 2018 года вернула в ОКР олимпийскую медаль легкоатлетка Антонина Кривошапка. С тех пор, по словам Бриллиантовой, к ней не поступала информация о том, что кто-то из атлетов принял решение последовать примеру Кривошапки. Российские легкоатлеты должны вернуть в ОКР 24 олимпийские медали.