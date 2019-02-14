Тюменские власти подадут заявку на проведение биатлонной Гонки чемпионов в 2020 году

13 февраля стало известно, что Международный союз биатлонистов отклонил заявку на проведение Гонки чемпионов в Тюмени в конце нынешнего сезона. "Ничего оспаривать не будем, думаю, поздновато [влиять] на этот процесс. На следующий год заранее заявимся, чтобы это было произведено в плановом режиме", - сказал Моор.

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области намерены подать заявку на проведение в Тюмени биатлонной Гонки чемпионов в 2020 году. Об этом в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил ТАСС глава региона Александр Моор.

Губернатор выразил надежду, что со временем отношения в мире спорта наладятся. "Уверены, что такое решение [о проведении Гонки чемпионов в Тюмени] будет принято, и мы как всегда проведем соревнования на отличном уровне", - добавил Моор.

По его словам, до этих пор проблем с загрузкой биатлонной инфраструктуры не возникнет. "Она и так востребована. Наши биатлонисты в топе, интерес россиян к биатлону не уменьшается, а только растет", - добавил губернатор.

Гонка чемпионов проходила в России с 2011 года. Сначала местом ее проведения был стадион "Олимпийский" в Москве, однако в 2015 году ее перенесли в Тюмень. В 2016 году в Гонке чемпионов впервые приняли участие лыжники, в числе которых был двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. Последние два года шоу-гонка не проводилась.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.