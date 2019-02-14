ВТБ купит футбольный клуб "Динамо" за 1 рубль

В январе на экономическом форуме в Давосе Костин заявил, что ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом "Динамо".

СОЧИ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сделка по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" обойдется банку ВТБ в один рубль. Об этом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы и сейчас "Динамо" полностью финансируем, - сказал Костин. - Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно".

На вопрос, когда предполагается сделка, Костин ответил: "Думаю, в ближайшее время".

ВТБ владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 млрд рублей.

В четверг в Сочи начался Российский инвестиционный форум. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.