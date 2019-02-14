ВФЛА исключила из списка кандидатов в сборную России Ухова, Школину, Адамса и Галицкую

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) официально исключила из списка кандидатов в сборные России по легкой атлетике Ивана Ухова, Светлану Школину, Люкмана Адамса и Екатерину Галицкую, которые были ранее дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом (СAS) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Дальше без Ухова. CAS оставил не у дел 12 российских легкоатлетов

"После того, как CAS дисквалифицировал четырех наших спортсменов, которые с конца декабря входили в утвержденный Министерством спорта список кандидатов в сборные команды России на 2019 год, ВФЛА приняла решение исключить их из вышеуказанного списка. Все документы находятся в Минспорте, который должен эти изменения также утвердить", - рассказала Юхарева.

Прыгун в высоту Ухов и бегунья Галицкая входили в список кандидатов в основной состав сборной России на 2019 год, прыгун тройным Адамс и прыгунья в высоту Школина числились в резерве.

В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил. Кроме Ухова, Школиной, Адамса и Галицкой, дисквалификации получили Вера Ганеева (метание диска), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (ходьба). В течение 21 дня спортсмены имеют право подать апелляции на решение CAS.