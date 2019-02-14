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Единая лига ВТБ

Все билеты на Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ проданы

У болельщиков еще есть возможность увидеть все шоу с VIP-мест повышенной комфортности

ТАСС, 14 февраля. Все билеты на Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве на "ВТБ-Арене", проданы. Об этом сообщила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, чьи слова приводит пресс-служба турнира.

"С гордостью сообщаю, что все билеты на трибуны "ВТБ-Арены" распроданы, - сказала Корстин. - 17 февраля на Матче всех звезд в Москве ожидается аншлаг, рада, что мы смогли продолжить приятную традицию - и в Сочи, и в Санкт-Петербурге у нас были полные трибуны. При этом у болельщиков еще есть возможность увидеть все шоу с VIP-мест повышенной комфортности - можно сходить на Матч звезд большой компанией. В продаже доступны комфортабельные ложи за 90 тысяч рублей на 6 мест и 135 тысяч рублей на 9 мест, в стоимость включены питание и алкоголь".

Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Москве на "ВТБ-Арене" в формате "Звезды России" - "Звезды мира". В состав каждой из команд вошли 12 баскетболистов. По десять игроков были выбраны по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ, еще четверых выбрало руководство Единой лиги ВТБ.

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