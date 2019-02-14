Третьяк: задачей хоккейных сборных России на Универсиаду является борьба за золото

ТАСС, 14 февраля. Задачей мужской и женской сборных России по хоккею на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске, является борьба за золотые медали соревнований. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, чьи слова приводит пресс-служба организации.

"В начале марта мы все будем переживать за мужскую и женскую сборные на Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет у нас в стране - в Красноярске, - сказал Третьяк. - Задачи у каждой из команд - борьба за золотые медали хоккейного турнира. Студенческий спорт крайне важен для здорового образа жизни страны. На подобных соревнованиях спортсмены могут заявить о себе, получить необходимую игровую практику на международной арене".

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Мужская сборная России по хоккею встретится в группе с командами Словакии (1 марта), Японии (3 марта), США (5 марта), Венгрии (7 марта) и Чехии (9 марта), в другой группе сыграют сборные Канады, Казахстана, Латвии, Швейцарии, Швеции и Великобритании. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал, матчи данной стадии пройдут 11 марта, игра за третье место и финал - 12 марта. Женская сборная России сыграет с командами Швейцарии (1 марта), Китая (3 марта), Японии (4 марта), США (6 марта) и Канады (8 марта) по круговой системе. Четыре лучшие команды сыграют в полуфиналах (10 марта), матч за третье место и финал пройдут 11 марта.