Футболист "Монако" Головин приступил к тренировкам по индивидуальной программе

ТАСС, 14 февраля. Российский полузащитник футбольного клуба чемпионата Франции "Монако" Александр Головин начал тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

10 февраля Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (2:2). Врачи "Монако" диагностировали у него ушиб и микротрещину лодыжки.

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года из российского ЦСКА и подписал контракт с клубом на пять лет. 22-летний российский полузащитник 2 февраля отметился первым забитым мячом за "Монако" в матче чемпионате Франции с "Тулузой" (2:1). 29 января Головин отличился в кубковой встрече против "Генгама" (2:2, 4:5 по пенальти). Во всех турнирах в текущем сезоне на счету россиянина 21 матч, два мяча и две голевые передачи.

"Монако" после 24 туров занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе 19 очков. В следующем туре клуб на домашнем поле встретится с "Нантом" 16 февраля.