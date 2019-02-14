Гендиректор ФК "Крылья Советов": вопрос с внедрением паспорта болельщика нужно проработать

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Вопрос о внедрении системы паспорта болельщика (Fan ID) в России на регулярной основе нуждается в доработке. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарского клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков.

В среду в Госдуме на круглом столе по теме "Система идентификации личности зрителей на спортивных соревнованиях" обсуждалась тема введения единой системы паспорта болельщика.

"Мне кажется, это хорошая инициатива, но с другой стороны, я думаю, что это может снизить посещаемость, - сказал Шашков. - Этот вопрос еще нужно прорабатывать: на чемпионате мира это было одно, сейчас - другое. На футбол ходят дети, не всем это будет удобно, а это получается такая "обязаловка", которую нужно приобретать. Не уверен, что это будет эффективно".

Паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.