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Объем прошлогоднего долга ФК "Ростов" сократился на 400 млн рублей

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, коммерческая деятельность клуба стала более эффективной
Губернатор Ростовской области Василий Голубев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Объем прошлогодней задолженности футбольного клуба "Ростов" сократился на 400 млн рублей. Об этом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В конце прошлого года стало известно, что правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) "Ростова" с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион состоялся 14 декабря, на нем победила компания "Ростов Спорт Менеджмент". Решение о продаже части акций было связано с появлением желающих поддержать футбольный клуб.

"Финансовые проблемы [у клуба] есть и будут всегда. Но есть тенденция - объем прошлогоднего долга сократился на 400 млн рублей. До 300 млн рублей - это та сумма, по которой мы должны решить вопросы. Другая история - это ритмичность и качество выплаты заработной платы. Сейчас мы закрываем январскую смету и потом входим в ритмичное финансирование, но проблему бы эту с повестки дня я не снимал", - сказал Голубев.

"Вообще, коммерческая деятельность клуба стала более эффективной. И сегодня, даже продавая того или иного игрока, мы понимаем - это делается в интересах клуба", - добавил губернатор.

В нынешнее трансферное окно "Ростов" продал в греческий ПАОК исландского защитника Сверрира Ингасона, а полузащитника Аяза Гулиева - в "Спартак".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
Российский футболРоссийский инвестиционный форум - 2019
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