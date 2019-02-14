ФК "Урал": введение VAR и Fan ID отрицательно скажется на финансовом состоянии клубов РПЛ

"Введение паспорта болельщика в чемпионате России считаю лишним, сыроватым предложением, на круглом столе были и более интересные варианты. В Советском Союзе и затем в России всегда была хорошая посещаемость и без Fan ID, сейчас же болельщики почти не ходят на стадион, а оформление паспорта отобьет у них еще большее желание: все- таки оформление такого паспорта - это сложный процесс, который в России вряд ли приживется, - сказал Иванов. - Некоторых футбольных хулиганов, конечно, стоит изолировать с матчей, ради чего паспорт отчасти и вводится, но их далеко не так много, посещаемость пострадает куда больше".

"Многие клубы премьер-лиги живут по средствам, помогать финансировать введение VAR и Fan ID сможет далеко не каждый. Клубы не могут выживать и одновременно развиваться при нынешнем финансовом положении, я категорически против финансовой помощи со стороны клубов. Лучше искать альтернативные варианты, чтобы привлечь болельщиков: сейчас очень много развлечений, нужно создать атмосферу для болельщиков вокруг стадиона", - добавил президент екатеринбургского клуба.

Паспорт болельщика - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Ранее клубы Российской премьер-лиги единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, Лиге чемпионов. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.