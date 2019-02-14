Около 1 тыс. болельщиков "Фенербахче" ожидается на матче Лиги Европы с "Зенитом"

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 1 тыс. болельщиков турецкого футбольного клуба "Фенербахче" ожидается на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Встреча пройдет 21 февраля на "Газпром-Арене", вместимость которой составляет 67,8 тыс. человек. Начало - 20:55 мск. Первая игра завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

"Фенербахче" запросил максимальную квоту в 5% от вместимости стадиона (3,3 тыс. человек - прим. ТАСС). Но ожидается до 1 тыс. их болельщиков", - сообщили в пресс- службе.