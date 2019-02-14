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Шляхтин: некоторые из дисквалифицированных российских легкоатлетов подадут апелляции в CAS

В феврале 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Часть из 13 российских легкоатлетов оспорят собственные дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом журналистам сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

CAS в феврале дисквалифицировал 13 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил.

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"Консультации проходили, юристы обсуждали все вопросы. Часть спортсменов будет подавать апелляции, особенно те, чьи обвинения строятся только на докладе [Ричарда] Макларена. У всех этих спортсменов есть свои адвокаты, они занимаются всеми вопросами, в том числе и финансовыми. Федерация находится немного в стороне от процесса", - рассказал Шляхтин.

В число дисквалифицированных вошли Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (ходьба). Впервые обвинения в отношении российских легкоатлетов были основаны только на докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В течение 21 дня спортсмены имеют право подать апелляции на решение CAS.

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