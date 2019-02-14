Шляхтин пока не планирует встречаться с главой рабочей группы IAAF Андерсеном

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пока не планирует встречаться с руководителем рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсеном. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

Шляхтин надеется, что IAAF допустит до зимнего ЧЕ еще ряд российских спортсменов

Последний раз Шляхтин встречался с Андерсеном в начале ноября в Риме. Ранее такие встречи, как правило, проходили накануне заседаний советов IAAF, на которых поднимались вопросы восстановления ВФЛА в своих правах.

"Пока у меня встречи с Андерсеном не планируется", - сообщил Шляхтин. Ближайший совет IAAF пройдет 10-11 марта в Катаре.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования Всемирного антидопингового агентства. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации.