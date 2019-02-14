Шляхтин пока не планирует встречаться с главой рабочей группы IAAF Андерсеном

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пока не планирует встречаться с руководителем рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсеном. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.
Последний раз Шляхтин встречался с Андерсеном в начале ноября в Риме. Ранее такие встречи, как правило, проходили накануне заседаний советов IAAF, на которых поднимались вопросы восстановления ВФЛА в своих правах.
"Пока у меня встречи с Андерсеном не планируется", - сообщил Шляхтин. Ближайший совет IAAF пройдет 10-11 марта в Катаре.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования Всемирного антидопингового агентства. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации.