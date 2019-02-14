Шорт-трекистка Просвирнова надеется, что у Ана получится вернуться в состав сборной России

Ранее в интервью южнокорейской газете Kyunghyang Shinmun 33-летний Ан заявил, что намерен продолжить выступать за сборную России и принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В сентябре 2018 года президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что шорт-трекист завершил карьеру.

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер женской сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова надеется, что у шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана получится вернуться в состав сборной России. Об этом Просвирнова сказала ТАСС.

"Честно говоря, интервью Виктора не читала, просто слышала, что он планирует вернуться в сборную до Олимпиады в Пекине. Я очень рада, надеюсь, что у него все получится", - заявила Просвирнова.

"Я лично с ним не переписываюсь, но он помогает, если очень надо. Недавно мы переписывались насчет нашей будущей поездки в Сеул с Семеном Елистратовым для изготовления новых ботинок, он без проблем помог нам найти контакт человека, который это сделает. Он без проблем нам помогает, ни в чем не отказывает, но мы особо не общаемся", - добавила спортсменка.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступает за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды - чемпионатов мира и восемь раз - чемпионатов Европы.