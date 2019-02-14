Стржалковский: члены попечительского совета ФК "Динамо" ранее одобрили продажу клуба

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о продаже футбольного клуба "Динамо" банку ВТБ было ранее одобрено единогласно членами попечительского совета клуба. Об этом сообщил председатель общества Владимир Стржалковский, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

В четверг было объявлено, что ВФСО "Динамо" одобрило продажу АО "Управляющая компания "Динамо" (основной акционер - банк ВТБ) пакета акций АО "ФК "Динамо-Москва" и уполномочили Стржалковского подписать договор купли-продажи. Ранее о том, что такая сделка произойдет, ТАСС сообщил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава ВТБ Андрей Костин.

"Заседание прошло в конструктивном ключе, члены президиума [общества] особо отметили работу Центрального совета по оптимизации расходов и повышению доходной части бюджета общества. Впервые за эти годы дефицит бюджета общества "Динамо" в 2018 году был перекрыт за счет дополнительных доходов и не потребовал займов и кредитов, - сказал Стржалковский. - Что касается вопроса, по понятным причинам вызывающего повышенный интересе со стороны общественности, касающегося судьбы ФК "Динамо", то решение по нему было ранее одобрено членами попечительского совета и принято единогласно. Де-факто клуб переходит в ведение Управляющей компании "Динамо", входящей в группу ВТБ".

ВТБ владел контрольным пакетом акций клуба с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 млрд рублей.