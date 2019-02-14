Уход Моуринью с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" обошелся клубу в $25 млн

ТАСС, 14 февраля. Увольнение португальского специалиста Жозе Моуринью с поста главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" обошлось руководству футбольного клуба в £19,6 млн (около $25,1 млн). Об этом говорится в обнародованном клубом заявлении.

18 декабря Моуринью покинул клуб после поражения "Ливерпулю" (1:3) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). После 17 туров чемпионата Англии клуб занимал шестое место с 26 очками, отставая на 19 очков от лидирующего "Ливерпуля".

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" 27 мая 2016 года. Под руководством португальского специалиста команда завоевала Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и стала победителем Лиги Европы. В прошлом сезоне клуб не смог завоевать трофеи, а в первенстве АПЛ финишировал вторым.

Финансовые потери манкунианцев в результате увольнения 56-летнего Моуринью более чем вдвое превысили расходы в связи со снятием с поста главного тренера его предшественника Луи ван Гала (£8,4 млн).

Моуринью сменил 45-летний норвежец Уле Гуннар Сульшер, под руководством которого команда одержала 10 побед в 12 матчах, потерпев лишь одно поражение - 13 февраля "Манчестер Юнайтед" проиграл французскому "Пари Сен-Жермен" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра противостояния пройдет 6 марта в Париже.

В текущем чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место, набрав 51 очко в 26 матчах. Лидирует "Манчестер Сити", в активе которого 65 очков после 27 игр.