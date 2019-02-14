Прыгун в длину Меньков выиграл чемпионат России в помещении

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Александр Меньков занял первое место в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Спортсмен показал результат 8,22 м. Вторым стал Анатолий Ряполов (7,90 м), третьим - Артем Примак (7,76).

В соревнованиях по прыжкам в высоту победил Михаил Акименко с результатом 2,30 м. Второе место занял Илья Иванюк, третье - Даниил Цыплаков. Оба спортсмена покорили планку на высоте 2,26 м, но Иванюк затратил меньшее число попыток.

В прыжках с шестом золото выиграл Евгений Лукьяненко (5,50), серебро завоевал Георгий Горохов, покоривший ту же высоту, но затратив больше попыток. Бронзовым призером стал Денис Акиньшин (5,45). В толкании ядра первым стал Максим Афонин с результатом 20,70 м. Второе место занял Константин Лядусов (19,88), третье - Максим Сидоров (19,66).

Чемпионат завершится 15 февраля.