РФС обсуждает возможность использования биометрии для контроля прохода на стадионы

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками обсуждает возможность использования биометрии для контроля прохода болельщиков на стадионы. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Владимир Маркин.

В среду в Госдуме проходил круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу паспорта болельщика (Fan ID).

"Наш комитет обсуждает данный вопрос в кулуарах. У нас есть мнение, что нужно вводить биометрию, чтобы человек подходил, а система его сразу считывала и определяла, есть ли он в каких-либо запрещенных списках. Пока непонятно, в какой форме это можно реализовать - карта или еще что-либо", - заявил Маркин.

"Главное - решить, нужен ли нам еще один такой заслон для болельщиков, потому что единого мнения на этот счет нет. Часть клубов и болельщиков против, потому что они считают, что снизится посещаемость, другие считают, что для добропорядочных зрителей и болельщиков - это большая помощь. Если хотите знать мое личное мнение, то я двумя руками за. Ну почему, скажите мне, из-за кучки негодяев на футбол отказываются ходить болельщики с семьями и детьми?", - добавил он.

"Как только мы отсечем, кстати, небольшой горстке нарушителей порядка проход на стадион, посещаемость, как нас пугают руководители некоторых клубов, не только упадет, но наоборот повысится. Именно за счет тех, кто без опаски не только сам будет постоянно посещать стадионы, но пойдет туда всей семьей, ничего не опасаясь", - заключил собеседник агентства.

Паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Позднее глава оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ("Россия-2020") Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет турнира принял решение об использовании Fan ID на матчах первенства.