ВФВ рассмотрит кандидатуру Алекно на пост главного тренера сборной России

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наставник казанского "Зенита" Владимир Алекно будет рассматриваться в качестве кандидата на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В четверг по итогам президиума ВФВ было объявлено, что главный тренер команды Сергей Шляпников покинул свой пост. Специалист возглавит долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в России.

"Конечно, кандидатура Алекно на пост главного тренера будет рассматриваться", - сказал Яременко.

"К 1 марту у нас должен созреть круг кандидатов, мы еще должны собрать экспертный совет, который определит сначала широкий, потом более узкий круг кандидатов, который мы выдвинем на президиум. У нас всего две недели между двумя президиумами, экспертный совет состоится где-то в эти сроки", - добавил он.

Решение об изменении должности Шляпникова связано с реорганизацией в структуре подготовки к чемпионату мира, отметил генеральный секретарь ВФВ. "Оно [решение] было не о смене главного тренера, мы освободили Шляпникова в связи с расширением его полномочий", - подчеркнул Яременко.

Алекно, которому в декабре исполнилось 52 года, привел сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне, в 2011 году он стал с командой победителем Мировой лиги и Кубка мира. Шляпников, которому в мае исполнится 58 лет, возглавлял мужскую сборную России с 2017 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом Европы 2017 года, а также выиграла первый в истории розыгрыш Лиги наций (2018). В сентябре 2018 года на чемпионате мира в Италии и Болгарии российская команда под руководством Шляпникова не смогла выйти в плей-офф, завершив борьбу в третьем групповом раунде, в итоге сборная заняла шестое место.