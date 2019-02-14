Колобков ожидает, что WADA завершит анализ данных московской лаборатории к середине марта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков ожидает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершит анализ базы данных московской лаборатории к середине марта текущего года. Об этом Колобков сказал в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
WADA получило копию базы данных проверки допинг-проб за период с 2011 по 2015 год из московской лаборатории в начале 2019 года, результаты анализа могут стать основанием для открытия допинговых дел в отношении российских спортсменов.
"Думаю, где-то в середине марта будут определенные итоги их перепроверки, - сказал Колобков. - После этого по согласованной процедуре они будут запрашивать все пробы, которые сейчас находятся в опечатанном виде и являются вещественным доказательством по уголовному делу, которое расследует Следственный комитет, будут запрашивать ряд проб, но мы полностью открыты сейчас. Мы постоянно находимся в контакте, договорились, что когда будут определенные выводы, наши эксперты поедут туда и будут обсуждать их. Мы считаем, что где-то к середине марта WADA закончит эту работу и будут первые выводы".
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.