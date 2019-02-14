Колобков ожидает, что WADA завершит анализ данных московской лаборатории к середине марта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков ожидает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершит анализ базы данных московской лаборатории к середине марта текущего года. Об этом Колобков сказал в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

WADA получило копию базы данных проверки допинг-проб за период с 2011 по 2015 год из московской лаборатории в начале 2019 года, результаты анализа могут стать основанием для открытия допинговых дел в отношении российских спортсменов.