Вице-президент ВФВ: возглавить сборную России захотят несколько тренеров, включая Алекно

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Возглавить сборную России по волейболу захотят несколько тренеров, включая Владимира Алекно. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин.

В четверг на президиуме ВФВ было принято решение, что Сергей Шляпников покинет пост главного тренера мужской сборной России. Специалист возглавит долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в России.

"В марте на экспертный совет будут внесены кандидатуры тренеров на вакантный пост. Думаю, что мог бы возглавить сборную Владимир Алекно, но это очень сложная работа, об этом нужно очень хорошо подумать. Думаю, что найдутся желающие возглавить национальную команду", - сказал Шипулин.

52-летний Алекно до этого уже трижды возглавлял национальную команду, в 2012 году он привел ее к победе на Олимпийских играх.