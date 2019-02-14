Российские хоккеисты уступили финнам в матче за третье место на Юношеском фестивале

ТАСС, 14 февраля. Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии со счетом 1:3 в матче за третье место на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ету Лукас (4-я минута), Роби Джарвенти (14) и Лука Найман (26). У сборной России отличился Илья Рычков (17).

Ранее российская команда под руководством Сергея Голубовича завоевала право сыграть в матче за третье место, заняв второе место в группе В. В группе российские хоккеисты разгромили швейцарцев (7:1) и уступили чехам (1:2). Финальный матч турнира между сборными Чехии и Белоруссии состоится позднее в четверг.

В общем зачете фестиваля сборная России занимает шестое место, имея одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали. Лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золота, три серебра и одна бронза.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.