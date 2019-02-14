Колобков: Россия готова к проведению Универсиады-2019 в Красноярске

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия готова к проведению зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Уже к концу декабря все основные работы были выполнены, все объекты введены в эксплуатацию и протестированы, были большие недоделки, которые устранялись в течение последних недель - в январе и начале февраля, - сказал Колобков. - Сейчас уже идет работа по украшению города, спортивных объектов, Красноярск готовится к приему гостей и спортсменов, уже с 23 февраля откроется деревня Универсиады, куда постепенно будут заезжать спортсмены. В общем, мы готовы".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Универсиада в Красноярске пройдет 2-12 марта, на ней будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.