Алекно не рассматривает возвращение на пост главного тренера сборной России по волейболу

"Возвращение в сборную не рассматриваю, потому что со мной никто по этому поводу не разговаривал. Насколько я знаю, уже есть список кандидатов, обо мне там речи не идет", - заявил бывший тренер сборной России.

Алекно считает, что решение о смещении Шляпникова с поста было принято, потому что на сегодняшний день его способности на другой роли будут эффективнее для федерации. "Смена поста Шляпникова - это сугубо решение федерации, на заседании которой я не присутствовал. Это ни в коем случае не снятие с должности, на него была повешена организация чемпионата, понятно, что сложно совмещать это с постом главного тренера сборной, - сказал Алекно. - Я не был удивлен смещением с поста на такую должность, впрочем, как и не был бы удивлен, если бы его оставили, человек отработал и имеет за собой титул чемпиона мира, который до него особо никто не выигрывал".

Алекно трижды возглавлял мужскую сборную России (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016), приведя ее к победам на Олимпиаде-2012 в Лондоне, Мировой лиге (2011) и Кубке мира (2011). С 2008 года Алекно также возглавляет казанский "Зенит", с которым стал девятикратным чемпионом страны и пятикратным победителем Лиги чемпионов.