Бывший тренер сборной РФ по волейболу Шляпников не станет рекомендовать никого вместо себя

В четверг по итогам президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) было объявлено, что Шляпников покинул свой пост. Специалист возглавит долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в России. Шляпников возглавлял мужскую сборную России с 2017 года, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2017 года, а также выиграла первый в истории розыгрыш Лиги наций (2018).

"Я никого не буду рекомендовать, потому что это прерогатива президиума федерации, любая кандидатура будет обсуждаться, потому что стоят достаточно серьезные задачи. Мы должны сейчас говорить не только о чемпионате мира - 2022, не надо забывать и об Олимпиаде 2020 года, - сказал Шляпников. - В этом году у нас достаточно много соревнований - это и Лига наций, и отбор в России на Олимпиаду, чемпионат Европы и Кубок мира, очень плотный график, большие переезды, если брать, к примеру, выступление в Лиге наций. Очень сложно будет отработать эти соревнования одним составом, поэтому я предполагаю, что нам потребуется два состава и может не один главный тренер сборной, а два".

"Я высказывал свое мнение в федерации и нахожу понимание в этом вопросе, нам потребуются силы на чемпионат Европы и Кубок мира в Японии, а второй турнир начинается буквально через два дня после чемпионата. Я считаю, что нужно использовать Кубок мира для просмотра ближайшего резерва с прицелом на чемпионат мира 2022 года. Кроме того, в этом году у нас еще будет Универсиада, где можно проверить вторую сборную с прицелом на чемпионат мира - 2022", - добавил он.

По словам Шляпникова, федерация предложила ему войти в состав группы, которая будет заниматься программой к чемпионату мира в России. "Я дал согласие войти в эту группу, так как понимаю, какое это важное решение для страны, для развития вида спорта, для моего родного города, потому что теперь есть шанс построить дворец спорта в Ярославле, о котором мы долго говорили и не было возможности этого сделать. На принятие такого решения повлияло очень много факторов, главенствующим из них было то, чтобы подготовить программу для успешного выступления на домашнем чемпионате мира, поэтому можно поступиться какими-то личными амбициями в угоду общего дела", - подчеркнул он.

Лига наций среди мужских команд в нынешнем году пройдет с 21 мая по 14 июля. Отборочный турнир на Олимпийские игры состоится 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы пройдет 12-29 сентября во Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Кубок мира состоится в Японии с 1 по 15 октября.