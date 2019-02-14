СМИ: ПСЖ может подписать контракт с 11-летним футболистом по имени Килиан Мбаппе

ТАСС, 14 февраля. Французский футбольный клуб "Пари Сан-Жермен" заинтересован в подписании контракта с 11-летним опорным полузащитником Килианом Мбаппе, который является полным тезкой форварда команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Le Parisien.

Футболист занимается в спортивной школе города Руасси- ан-Бри. Отмечается, что 11-летний Мбаппе, как и 20-летний нападающий ПСЖ и сборной Франции, имеет камерунские корни.

Мбаппе является двукратным чемпионом Франции в составе "Монако" и ПСЖ. В 2018 году нападающий в составе сборной Франции стал чемпионом мира. На турнире он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу, Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим молодым игроком чемпионата.

Руасси-ан-Бри находится в 23 км к востоку от Парижа. Население города составляет 22 тыс. человек. Руасси-ан-Бри известен тем, что его уроженцем является полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.