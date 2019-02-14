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Сборная России сыграет с испанцами и хорватами в группе финального турнира Кубка Дэвиса

Турнир с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде
Кубок Дэвиса AP Photo/Michel Spingler
Описание
Кубок Дэвиса
© AP Photo/Michel Spingler

ТАСС, 14 февраля. Сборная России по теннису сыграет с командами Испании и Хорватии в рамках группы В финального турнира Кубка Дэвиса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В турнире примут участие 18 команд, разделенные на шесть групп. В группе А сыграют сборные Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части Кубка Дэвиса 2020 года. Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной.
Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года будет проходить в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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