Мордовия разработала концепцию развития футбола в республике и реализации наследия ЧМ-2018

САРАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Мордовии разработали концепцию развития футбола в республике, она включает вопросы детского футбола и реализации наследия чемпионата мира - 2018. Об этом сообщил ТАСС глава Республики Мордовия Владимир Волков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее Волков сообщал ТАСС, что до конца 2018 года власти республики планировали разработать стратегию развития футбола на период до 2030 года. Стратегия должна была отразить вопросы развития детского и массового футбола, действующей в Мордовии детской футбольной школы, а также вопросы развития наследия чемпионата мира. По словам Волкова, только в строительство основной футбольной арены ("Мордовия-Арена") вложено 17 млрд рублей инвестиций, также в Мордовии действует стадион "Старт", базы команд, несколько футбольных полей с искусственным покрытием в Саранске.

"Исходя из того, что [на стадионе "Мордовия-Арена"] тренируется команда [футбольный клуб "Мордовия"], детская школа там занимается, в целом с целью развития футбола [в республике] мы составили концепцию. Некоторые финансовые [вопросы] нужно решить, но программа уже есть, по этой программе мы будем действовать", - сказал Волков.

Он напомнил, что 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" пройдет встреча сборной России с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. "Этот вопрос мы ставили и перед Министерством спорта России - на футбольных аренах, которые принимали матчи чемпионат мира, [люди] должны увидеть российскую сборную, она должна играть на этих аренах, вот она и будет играть, это правильно", - подчеркнул Волков.

Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.