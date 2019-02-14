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Лига чемпионов

УЕФА открыл дело против футболиста "Реала" Рамоса после матча ЛЧ с "Аяксом"

После матча защитник намекнул, что специально получил желтую карточку, чтобы не принимать участие в ответной игре

ТАСС, 14 февраля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении защитника испанского "Реала" Серхио Рамоса по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с голландским "Аяксом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Встреча состоялась в среду в Амстердаме и завершилась победой испанской команды со счетом 2:1.

На 89-й минуте матча Рамос получил желтую карточку, которая стала для него третьей на турнире. Таким образом, 32-летний испанец пропустит ответную встречу. После матча во время общения с прессой защитник намекнул, что специально получил предупреждение, чтобы не принимать участие в ответной игре, однако позднее опроверг свои слова в своем Twitter.

Ответный матч между "Реалом" и "Аяксом" пройдет в Мадриде 5 марта.

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