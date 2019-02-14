Путин рассмотрит вопрос награждения чемпионов и тренеров сборной России по вольной борьбе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о награждении чемпионов мира и тренерский состав сборной России по вольной борьбе. С такой просьбой спортсмены обратились к главе государства во время его посещения сочинского спортивного центра подготовки сборных и клубных команд "Юг-Спорт".

"Это большой труд, большая ответственность выступать на международных соревнованиях. Миллионы людей за вами смотрят, надеются очень на успехи ваши, на ваши результаты, и я знаю, что спортсмены российские отдают себя (спорту)", - ответил глава государства. Он подтвердил, что просьба будет рассмотрена.

Спортсмены рассказали Путину о предстоящем Кубке мира, который пройдет в Якутии. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что ряд российских борцов не смогли поехать на чемпионат мира в США из-за того, что им не выдали визы, соревнования в результате решили провести в Якутии. По его словам, наряду с командами из других государств, в республику приезжают в том числе три команды из США.

"В Якутии надежнее, чем в Соединенных Штатах Америки", - пошутил Путин. "Но в Штатах, кстати, много хороших борцов", - добавил он уже серьезно.

Спортсмены рассказали президенту о своих успехах на различных соревнованиях и посетовали, что в Краснодарском крае нет Дворца борьбы и попросили помочь им с организацией чемпионата мира по борьбе. "Хорошо, порешаем", - ответил Путин.