Путин приехал на арену для керлинга "Ледяной куб" в Олимпийском парке Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздно вечером в четверг посетил многофункциональную арену "Ледяной куб" в Олимпийском парке Сочи.

Сюда глава государства приехал после посещения другого спортивного объекта - центра "Юг-спорт", где встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе, а также вышел на татами, чтобы потренироваться со спортсменами. До этого в Сочи в четверг состоялись двусторонние встречи и переговоры в трехстороннем формате президентов РФ, Турции и Ирана по теме сирийского урегулирования.

Арена для керлинга "Ледяной куб", строительство которой велось с 2010 по 2013 год, расположена в прибрежном кластере олимпийских объектов сочинской зимней Олимпиады 2014 года. Она является единственным спортивным сооружением для керлинга в России, которое было построено именно для этого вида спорта. Арена оборудована шестью дорожками для игр в керлинг и рассчитана на 3 тыс. зрителей.

Помимо центральной спортивной площадки объект включает в себя также хореографический и тренажерный залы, раздевалки, ресторанный комплекс, административные и медицинские помещения, а на прилегающей территории есть три футбольных поля разного размера с искусственным покрытием.

В настоящее время "Ледяной куб" является основной тренировочной площадкой мужской и женской национальных сборных России по керлингу, здесь также проходят сборы и соревнования для команд разных городов России и стран СНГ. В детской секции арены на постоянной основе занимаются керлингом около 100 человек.

Президент РФ ранее уже посещал "Ледяной куб" в феврале 2013 года, ровно за год до начала Олимпиады в Сочи, когда он инспектировал ход подготовки олимпийских объектов.