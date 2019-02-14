ФК "Атлетико" объявил о продлении контракта с главным тренером Симеоне

ТАСС, 14 февраля. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне продлил контракт с клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Атлетико".

Новое соглашение 48-летнего аргентинского специалиста с клубом рассчитано до 2022 года. Предыдущий контракт Симеоне с "Атлетико" истекал летом 2020 года.

Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011 года. Команда стала шестой в его тренерской карьере, ранее он руководил аргентинскими клубами "Расинг", "Эстудиантес", "Ривер Плейт", "Сан-Лоренсо" и итальянской "Катанией". Также он провел 114 матчей в качестве футболиста "Атлетико", в которых забил 20 мячей.

Под его руководством команда дважды выигрывала Лигу Европы (2011/12, 2017/18) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также по разу становилась победителем чемпионата Испании (2013/14), Кубка Испании (2012/13) и Суперкубка Испании (2014).